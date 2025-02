5 receitas práticas com linguiça calabresa para o almoço

Linguiça calabresa acebolada (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A linguiça calabresa é um ingrediente versátil e saboroso que pode transformar qualquer refeição em um prato irresistível. Seja combinado com arroz, massas ou acompanhamentos, ela adiciona um toque defumado e suculento, tornando o almoço mais prático e cheio de sabor. Além disso, seu preparo é rápido e fácil, ideal para quem busca opções deliciosas sem passar horas na cozinha. Veja, abaixo, receitas práticas com calabresa para o almoço!

Linguiça calabresa acebolada Ingredientes 2 linguiças calabresas cortadas em rodelas

1 cebola fatiada em meia-lua

fatiada em meia-lua 1 colher de sopa de manteiga Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio e adicione a calabresa. Deixe fritar até dourar bem, mexendo de vez em quando. Adicione a cebola e misture. Cozinhe até a cebola ficar macia e levemente caramelizada. Sirva em seguida.

Macarrão cremoso com linguiça calabresa Ingredientes 250 g de macarrão tipo espaguete

200 g de linguiça calabresa fatiada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

340 g de molho de tomate

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a linguiça calabresa e frite até ficar dourada. Coloque o molho de tomate e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos para apurar o sabor. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, misturando até ficar homogêneo. Junte o macarrão cozido ao molho e misture bem. Polvilhe queijo muçarela e sirva em seguida. Arroz com linguiça calabresa Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz

1 linguiça calabresa cortada em cubos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

4 xícaras de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para finalizar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a calabresa até soltar a gordura e ficar levemente crocante. Adicione a cebola e o alho, refogando até murcharem. Adicione o arroz e misture bem, deixando fritar por 1 a 2 minutos. Acrescente a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino, mexa levemente e tampe a panela. Cozinhe em fogo baixo até a água secar completamente. Solte o arroz com um garfo, salpique cheiro-verde e sirva em seguida. Feijão-tropeiro (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

Feijão-tropeiro Ingredientes 2 xícaras de feijão-carioca cozido e escorrido

200 g de linguiça calabresa cortada em cubos

cortada em cubos 150 g de bacon cortado em cubos

2 ovos

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 xícara de chá de farinha de mandioca

3 folhas de couve fatiadas

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma frigideira grande, frite o bacon em fogo médio até dourar e soltar a gordura. Adicione a linguiça calabresa e a frita até ficar dourada. Adicione a cebola e dois dentes de alho, mexendo até murcharem. Empurre os ingredientes para um canto da frigideira e quebre os ovos no espaço livre. Mexa até ficarem cozidos. Em seguida, misture ao restante da receita. Adicione o feijão-carioca cozido e misture bem. Adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo para incorporar. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue um dente de alho até dourar. Adicione a couve, tempere com sal e refogue até murchar. Sirva com o feijão-tropeiro e polvilhe com cheiro-verde. Escondidinho de linguiça calabresa Ingredientes Purê de batata 6 batatas cozidas e amassadas

cozidas e amassadas 2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite

Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Recheio de calabresa

2 linguiças calabresas cortadas em cubos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar Modo de preparo Purê de batata Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio, adicione o leite e misture com as batatas até formar um purê bem cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o queijo parmesão e misture. Reserve. Recheio de calabresa