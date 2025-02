6 receitas de saladas nutritivas para saciar a fome

As saladas, geralmente, são um dos primeiros pratos que as pessoas pensam quando o assunto é alimentação saudável. Ricas em vitaminas, nutrientes e fibras essenciais para o organismo, são tradicionalmente compostas por folhas. Porém, legumes, oleaginosas e frutas também podem ajudar a compor uma deliciosa salada.

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, os pedaços de caqui, o queijo e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque as nozes, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Com cuidado, mexa a assadeira de vez em quando para torrar por igual. Desligue o forno, espere esfriar e junte as nozes à salada. Tempere com sal e azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Salada de endívia com tangerina

Ingredientes

5 endívias cortadas em tiras finas

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 colher de sopa de sementes de chia

Gomos de 1 tangerina

100 g de queijo branco picado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de endívias, as nozes, a tangerina, o queijo e misture delicadamente. Adicione as sementes de chia e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.

Salada de couve com maçã-verde e cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve picada

1 maçã-verde fatiada

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1 xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de queijo feta

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a couve e regue com uma colher de sopa de azeite. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 1 minuto para deixá-las mais macias. Adicione a maçã-verde, a cenoura ralada, as nozes e o queijo feta. Reserve. Em uma tigela menor, misture o suco de limão, o restante do azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Tempere a salada e misture bem para que todos os ingredientes fiquem incorporados com o molho. Sirva em seguida.