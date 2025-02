5 estreias no Disney+ em março de 2025

A história acompanha dois irmãos imigrantes que, após a morte inesperada do pai, herdam o restaurante de comida indiana da família. No entanto, eles logo descobrem que o negócio era, na verdade, uma fachada para atividades criminosas. Então, os irmãos se veem envolvidos no submundo do crime enquanto tentam administrar o restaurante e sobreviver em um ambiente cheio de perigos e reviravoltas.

3. Traição e Redenção (19/03)

Em ‘Traição e Redenção’, Jung Se-ok busca vingança após ter sido enganada por seu professor (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A trama acompanha Jung Se-ok (Park Eun-bin), uma brilhante cirurgiã, que, após ser traída por seu professor Choi Deok-hee (Sol Kyung-gu), vê sua carreira e vida pessoal desmoronarem. Determinada a reerguer-se, ela embarca em uma jornada de redenção enquanto enfrenta dilemas éticos e desafios emocionais no mundo da medicina. Com uma narrativa intensa, a série promete misturar drama, suspense e reviravoltas marcantes, explorando os limites da confiança, do perdão e da busca por justiça.