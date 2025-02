Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 de fevereiro a 2 de março de 2025

Mercúrio em Peixes fará conjunção com Saturno. Isso sugere que, apesar da tendência pisciana de se deixar levar por ilusões, haverá grandes chances de encontrar maior senso de realidade. Vênus seguirá em Áries e fará bom aspecto com Júpiter. Esses movimentos indicam uma semana favorável para os relacionamentos e finanças, com propensão a avanços e boas oportunidades.

O Sol em Peixes fará aspecto tenso com Júpiter, indicando um período mais movimentado e sujeito a novas oportunidades, mas que poderá gerar sobrecargas. Portanto, tenha cautela com as expectativas e direcione a sua energia de maneira que consiga o crescimento que se propõe.

Marte seguirá no signo de Câncer, sugerindo que tudo que estava travado poderá voltar a caminhar. Ademais, aponta para a importância de olhar corajosamente para as emoções e memórias. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Apesar disso, poderá se confundir e se dispersar. Ademais, haverá a chance de que o desânimo apareça com frequência. Contudo, não se deixe levar por ele. No setor afetivo, tenderá a ser um bom momento para encontrar o equilíbrio entre as necessidades pessoais e as do outro, com mais companheirismo e compreensão.

No campo social, tenderá a ser uma semana movimentada. Você buscará conhecer novos lugares e pessoas, bem como se aventurar nos relacionamentos. Porém, cuidado com o excesso de movimento, pois poderá deixar sua mente mais agitada. Logo, evite se comprometer com mais do que consegue cumprir.

Você se envolverá bastante com a carreira. Com isso, poderão surgir boas oportunidades profissionais. Haverá a chance de receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Entretanto, atente-se ao excesso de trabalho e de responsabilidades, pois será possível que isso cause tensões e sobrecargas.

No entanto, poderá exagerar na quantidade de tarefas, perdendo o foco e não direcionando a energia muito bem. No campo afetivo, tenderá a ser uma semana favorável para encontrar harmonia nos relacionamentos. Além disso, haverá a chance de dar mais atenção ao outro, especialmente nos assuntos que envolvem a construção do futuro.

Leão

O período tenderá a ser mais desafiador. Afinal, deverá tomar consciência das suas sombras e compreender melhor os padrões nocivos, se dedicando a abandoná-los. Apesar dos desafios, poderá se sentir mais confiante para encarar as dores, acolher os desconfortos e ressignificar o que viveu.

No campo afetivo, a propensão será de um período favorável para se divertir ao lado das pessoas que ama, se dedicar aos sonhos, bem como fazer ou planejar alguma viagem. Todavia, tome cuidado com o excesso de expectativas em relação ao outro. Isso porque haverá a possibilidade de se decepcionar. Por fim, existirá a chance de se confundir e de agir de maneira impulsiva.

Virgem

Você se envolverá mais com o setor afetivo. Com isso, tenderá a se afetar mais pelo outro. Ademais, as oscilações emocionais poderão interferir no bem-estar da relação. Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para sair da rotina e se divertir. Apesar disso, existirá a possibilidade de criar muitas expectativas, o que levará a exageros e frustrações.

No campo profissional, haverá propensão a bastante crescimento e novas oportunidades. Portanto, procure aproveitá-las com consciência, evitando se comprometer com mais do que consegue cumprir. Por fim, a vida social estará bem movimentada, sendo um bom momento para estar com os amigos.

Libra

Nesta semana, você terá mais disposição para lidar com as atividades da rotina. Bom momento para cuidar dos afazeres e da saúde. Novos movimentos e oportunidades poderão surgir, trazendo avanço no trabalho e mais prosperidade. Contudo, existirá a chance de que o excesso de compromissos afete o seu bem-estar. Logo, atente-se a isso. No campo afetivo, a fase será propícia para encontrar harmonia nos relacionamentos e compreender melhor o outro.

Escorpião

Você buscará mais conexão com o brilho pessoal e com tudo que reforce o amor-próprio. O desejo de se divertir poderá estar mais presente, assim como a propensão a se apaixonar com facilidade. No caso, tenha cautela com os impulsos, pois haverá a chance de que eles levem a exageros. Tome cuidado também com as expectativas em relação ao outro. Afinal, existirá a possibilidade de se decepcionar e agir de maneira arrogante. Por fim, procure encontrar mais equilíbrio nas atividades rotineiras, bem como trazer mais beleza para elas.

Sagitário

Nesta semana, terá uma maior conexão com as suas memórias. Além disso, tenderá a dedicar mais atenção aos assuntos da casa e da família. De modo geral, será um período importante para assimilar as informações sobre o que viveu nos últimos meses e filtrar o que faz sentido manter.

Apesar do desejo de se recolher, poderá ser um período movimentado e com muitos compromissos, o que irá te sobrecarregar. No campo afetivo, deverá harmonizar as relações. Também haverá propensão a buscar por mais emoção e romance. Aproveite para se conectar com o amor-próprio e com o brilho pessoal.

Capricórnio

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Bom momento para ter mais clareza sobre como lida com o dinheiro. Ademais, o desejo de ter mais segurança e conforto estará em alta, assim como o de conseguir crescimento financeiro e realizar os sonhos. Entretanto, poderá gastar de forma excessiva e impulsiva, gerando desequilíbrio nas contas. Nas relações familiares, terá a oportunidade de encontrar mais harmonia. Afinal, compreenderá as necessidades do outro, mas sem abandonar as suas. Por fim, aproveite o período para deixar seu lar mais aconchegante.

Aquário

Você refletirá sobre a forma como tem lidado com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Será um momento importante para tomar consciência dos próximos passos, se atentando para o que deverá fazer a fim de encontrar conforto e estabilidade.

Ainda nesta fase, poderão surgir boas oportunidades de crescimento. Portanto, aproveite-as com consciência, tomando cuidado com os gastos excessivos. No campo social, buscará conhecer novas pessoas e lugares, ampliando a rede de contato e adquirindo muitas informações. Também tenderá a estar mais flexível para novas ideias. Só tenha atenção com o excesso de atividades, pois isso poderá prejudicar a sua saúde.

Peixes

A semana será cheia de oportunidades, o que o(a) levará em direção à realização dos seus sonhos. Aproveite este movimento para direcionar a sua energia para o que realmente deseja, evitando iniciar projetos que não conseguirá cumprir. No campo afetivo, buscará por mais equilíbrio e conforto. Bom momento para cuidar dos próximos passos da relação ou se aproximar de pessoas que transmitam segurança. Além disso, poderá se apaixonar com mais facilidade, assim como se deixar levar pelos impulsos e emoções.