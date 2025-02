5 dicas para estudar física e matemática para o Enem

Para muitos estudantes, a preparação para a universidade passa pelo desafio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), exame que se tornou a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos concluintes do ensino médio, o teste evoluiu e hoje é essencial para quem busca uma vaga pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de possibilitar acesso a programas como Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e ProUni (Programa Universidade Para Todos),

Tendo isso em mente, o professor de física Felipe Guisoli, da escola online Universo Narrado, compartilha 5 dicas valiosas para os estudantes potencializarem os estudos e aumentarem as chances de aprovação. Confira: