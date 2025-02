Veja as características do signo do Coelho no Horóscopo Chinês

Os nativos do signo de Coelho são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

O Coelho é o quarto signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Peixes. Com polaridade Yin, é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a ametista, a flor é a ninféia, o metal é a platina, a erva é o açafrão, o aroma é de glicínia, as cores são violeta e azul e o número da sorte é o 9.

Características do nativo do Coelho

De acordo com Victor Souza, tarólogo e numerólogo, o nascido no signo do Coelho possui uma espiritualidade intensa que o expõe a um constante conflito com o mundo material em que vive. Além disso, é impulsivo e muito exigente quanto à ética e à justiça. Demonstra, sem hesitar, o desagrado com as coisas, mesmo não verbalizando isso. “Por ser detalhista e minucioso, o Coelho se dá bem em profissões que exijam essas habilidades”, explica.

Virtudes do Coelho

Entre as virtudes do Coelho, está a religiosidade. É uma pessoa que tende ao misticismo e à mediunidade. Conforme explica Victor Souza, o nativo desse signo também possui capacidade de renúncia e de sacrifício, além de bondade, fé e piedade. Por isso, é altamente espiritual.