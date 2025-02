5 receitas com frango desfiado para o almoço

Enchiladas verdes com frango (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Aquele frango cozido e desfiado pode render muito mais do que você imagina. Combinado com temperos, molhos e acompanhamentos, ele se transforma em pratos incríveis para um almoço rápido e nutritivo. Além de fácil de preparar, é leve e combina com diferentes estilos de refeição. Por isso, confira abaixo 5 receitas práticas e saborosas! Enchiladas verdes com frango Ingredientes Tortillas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 2 xícaras de chá de farinha de milho fina

fina 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de água morna

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de óleo vegetal Recheio

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de alho em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de queijo minas padrão ralado Molho 6 tomates verdes

1 pimenta dedo-de-moça

1/2 cebola picada

1 dente de alho

1/2 xícara de chá de coentro fresco

1 xícara de chá de caldo de frango

Sal a gosto

Água para cozinhar Finalização 1/2 xícara de chá de queijo minas padrão ralado

1/4 de xícara de chá de creme de leite fresco

Coentro fresco para decorar Modo de preparo Em uma tigela, misture a farinha de milho, a farinha de trigo e o sal. Adicione o óleo e a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e maleável. Divida a massa em 8 porções e abra cada uma com um rolo até formar discos finos, do tamanho de uma panqueca pequena.

Leve uma frigideira antiaderente e sem óleo ao fogo para aquecer. Adicione as tortillas e deixe por cerca de 1 minuto de cada lado, até ficarem levemente douradas. Retire as tortillas do fogo e reserve-as cobertas com um pano para não ressecarem. Após, em uma panela, cozinhe os tomates verdes e a pimenta dedo-de-moça em água fervente por 5 minutos. Escorra e bata no liquidificador com a cebola, o alho, o coentro, sal e o caldo de frango até formar um molho homogêneo. Volte o molho para a panela e deixe ferver por 5 minutos para engrossar ligeiramente. Em uma panela, refogue o frango desfiado com o cominho, o alho em pó, a pimenta-do-reino e o sal por 3 minutos. Desligue o fogo e misture o queijo minas ralado. Pegue uma tortilla, coloque uma porção do recheio e enrole como uma panqueca. Repita o processo com todas as tortillas e disponha-as em um prato. Regue as enchiladas com o molho verde quente. Cubra com creme de leite fresco e polvilhe queijo ralado. Depois, finalize com coentro picado e sirva imediatamente.

Salada picante de frango desfiado com castanhas Ingredientes 2 peitos de frango cozidos e desfiados

1/2 xícara de chá de castanhas de caju torradas

1/2 cebola-roxa fatiada finamente

2 pimentas vermelhas frescas fatiadas

1/2 xícara de chá de coentro fresco picado

1/2 xícara de chá de cebolinha verde picada

1/2 pepino cortado em tiras finas

cortado em tiras finas 1/2 xícara de chá de aipo picado

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Cozinhe em uma panela com água em fogo médio os peitos de frango com sal até ficarem macios. Desfie e reserve. Em um recipiente, misture o suco de limão, o molho de soja, o açúcar mascavo, o azeite de oliva, o alho picado e a pimenta-do-reino. Mexa bem até dissolver o açúcar. Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, a cebola-roxa, o aipo, o pepino, as pimentas vermelhas, o coentro e a cebolinha. Em seguida, regue a salada com o molho preparado e misture bem. Adicione as castanhas de caju e mexa levemente. Sirva em seguida. Salada fria de frango desfiado com cenoura e pepino (Imagem: YamisHandmade | Shutterstock)

Salada fria de frango desfiado com cenoura e pepino Ingredientes 2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 cenoura ralada em tiras finas

ralada em tiras finas 1 pepino cortado em tiras finas

2 colheres de sopa de gergelim torrado

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho ralado

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de mel

Pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela com água e uma pitada de sal, cozinhe os peitos de frango em fogo médio até ficarem macios. Escorra o frango, deixe esfriar e desfie em pedaços finos. Em seguida, em um recipiente pequeno, misture o molho de soja, o vinagre de arroz, o óleo de gergelim, o azeite de oliva, o alho, o gengibre e o mel, mexendo bem até homogeneizar. Em uma tigela grande, adicione o frango desfiado, a cenoura e o pepino, regue com o molho e misture bem para incorporar os sabores. Após, salpique o gergelim torrado e a cebolinha picada por cima. Sirva imediatamente. Escondidinho de frango com purê de abóbora Ingredientes 2 xícaras de chá de frango desfiado

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica defumada

500 g de abóbora cabotiá cozida e amassada

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de creme de leite

Queijo parmesão ralado para gratinar Modo de preparo Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourarem, acrescente o frango desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Misture a abóbora amassada com a manteiga e o leite, temperando com sal. Em um refratário, espalhe o frango refogado, cubra com o purê e finalize com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos ou até gratinar.