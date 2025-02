8 diferenças entre as raças border collie e pastor australiano 

O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Os cães das raças border collie e pastor australiano são conhecidos pela inteligência, energia e história ligada ao pastoreio. Por serem visualmente parecidos, é comum confundi-los à primeira vista, mas esses cachorros apresentam diferenças importantes em vários aspectos, como temperamento, forma de trabalho, estrutura corporal e necessidades diárias. Veja abaixo e conheça melhor cada um deles! 1. Origem e história O border collie teve sua origem no Reino Unido, onde foi criado especificamente para pastoreio de ovelhas em regiões montanhosas. Sua seleção focou na inteligência e na obediência, tornando-o um dos cães mais aptos ao trabalho. O pastor australiano, por outro lado, foi desenvolvido nos Estados Unidos, apesar do nome. Sua criação teve influência de cachorros pastores vindos da Austrália, sendo amplamente utilizado em fazendas americanas para o manejo de rebanhos.

2. Aparência Ambas as raças têm porte atlético, mas o border collie tende a ser mais magro, com um corpo mais leve e ágil, pesando entre 12 e 20 kg e medindo de 46 a 56 cm. O pastor australiano tem um corpo mais robusto, com estrutura muscular mais evidente, podendo pesar de 16 a 32 kg e medir entre 46 e 58 cm. A diferença no formato do corpo reflete a função de cada um no pastoreio.

3. Padrões de pelagem e cores Os border collies geralmente apresentam pelagem bicolor, predominando a combinação preto e branco, embora haja variações tricolores com marrom. Os pastores australianos possuem maior diversidade de cores, podendo ser azul merle, vermelho merle, preto ou vermelho, com ou sem manchas brancas e castanhas. A textura da pelagem também varia: ambos têm subpelo denso, mas a pelagem do border collie pode ser curta ou longa, enquanto a do pastor australiano é normalmente média e ligeiramente ondulada. 4. Formato da cauda O border collie possui uma cauda longa e peluda, que se posiciona naturalmente para baixo. O pastor australiano, por sua vez, frequentemente nasce com cauda curta ou até mesmo sem cauda, uma característica genética da raça. Quando a cauda está presente, ela costuma ser mais curta e menos peluda do que a do border collie. O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock)

5. Forma de pastoreio Uma das principais diferenças entre as raças é a técnica de pastoreio. O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho, garantindo um controle silencioso e preciso. O pastor australiano, por sua vez, utiliza o corpo e, muitas vezes, latidos para conduzir os animais, sendo mais enérgico e físico em sua abordagem. 6. Temperamento e personalidade Ambos são inteligentes e afetuosos, mas os border collies são extremamente focados e trabalhadores, podendo ser reservados com estranhos e demonstrando grande lealdade ao tutor. Os pastores australianos, por outro lado, são mais extrovertidos e sociáveis, interagindo bem com novas pessoas e animais. O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock)