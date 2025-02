6 cuidados importantes com idosos e crianças no calor

Adotar algumas medidas é essencial para garantir a saúde durante as altas temperaturas

Jackeline Pires de Souza, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, alerta para os cuidados com crianças e idosos, que são mais vulneráveis ao calor devido a fatores fisiológicos e comportamentais específicos.

Uma onda de calor atinge diversos estados brasileiros. Os termômetros marcaram mais de 40 °C, principalmente no Sul e Nordeste, com sensação térmica chegando a 50 °C. Os meteorologistas alertam que essa onda de calor pode se prolongar, mantendo o tempo seco e quente por vários dias. Contudo, devido às altas temperaturas, aumentam os riscos de desidratação e outros problemas de saúde.

“É crucial adotar medidas preventivas para proteger esses grupos durante períodos de altas temperaturas, garantindo sua saúde e bem-estar. O sistema de termorregulação das crianças ainda está em desenvolvimento, o que dificulta a manutenção de uma temperatura corporal estável. Já os idosos têm um sistema de termorregulação menos eficiente, o que dificulta a dissipação do calor”, explica.

Atenção com a temperatura corporal

Conforme Jackeline Pires de Souza, no calor intenso, o corpo responde com uma vasodilatação, ou seja, dilatação das artérias, na tentativa de dissipar o excesso de calor, levando ao aumento do fluxo sanguíneo para a pele e ao processo de transpiração.

“A transpiração é uma das principais formas que o corpo tem para equilibrar sua temperatura. Com a vasodilatação, mais sangue é direcionado para a pele. Se não consumirmos mais água para compensar a perda pela transpiração, a quantidade de sangue por unidade de espaço arterial diminui, o que pode resultar em uma queda na pressão arterial e, em casos mais graves, levar à desidratação”, alerta.

A docente da Faculdade Anhanguera explica que esse fator, que ocorre com idosos e crianças, se dá também porque, naturalmente, eles têm menos água corporal, sentem menos sede e transpiram menos, o que reduz a capacidade de regular a pressão arterial e a temperatura interna.