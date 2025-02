Panqueca de atum com molho branco (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O atum em lata é uma opção versátil e prática para quem busca preparar receitas rápidas e saborosas. Rico em proteínas e com um sabor marcante, ele pode ser incorporado facilmente em diferentes pratos, como tortas, bolinhos, saladas, massas e patês. Além de ser uma alternativa acessível e nutritiva, ele já vem pronto para consumo, o que reduz o tempo de preparo e facilita a rotina na cozinha. Abaixo, confira 5 receitas práticas e rápidas com atum em lata!

Panqueca de atum com molho branco Ingredientes Massa

1/2 xícara de chá de óleo

3 xícaras de chá de leite

2 ovos

Sal a gosto

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

Óleo para untar Recheio 360 g de atum escorrido

escorrido 2 xícaras de chá de requeijão cremoso

1 cebola descascada e ralada Molho branco 2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino branca moída a gosto

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado para polvilhar Modo de preparo Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma colher, separe a massa em pequenas porções, disponha sobre a panela e frite até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve. Recheio Em um recipiente, coloque o atum, o requeijão, a cebola ralada e misture bem. Com uma colher, pegue um pouco do recheio, disponha sobre um disco de massa e enrole. Repita o processo com toda a massa e coloque em uma travessa. Reserve.

Molho Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre para não empelotar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, despeje o molho sobre as panquecas, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida. Torta de liquidificador com atum Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

3 ovos

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 340 g de atum escorrido

1 tomate picado

1/2 cebola picada

100 g de milho-verde

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Reserve. No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos, a farinha de trigo e o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento por último e bata para misturar. Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Aguarde esfriar um pouco, desenforme e sirva. Bolinho de atum assado Ingredientes 340 g de atum escorrido

1 ovo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, coloque o atum, o ovo, a aveia, a cenoura, a cebola, o alho, o azeite e os temperos. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Pegue pequenas porções da massa e faça bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados. Sirva em seguida.