5 dicas para não cair no golpe do falso aluguel

Falsos anúncios de aluguel tem se tornado cada vez mais comuns (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Os golpes envolvendo falsos anúncios de aluguel têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1,9 milhão de casos de estelionato foram registrados no país no último ano, o que equivale a uma vítima a cada 16 segundos. No setor imobiliário, a situação é ainda mais alarmante: dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) indicam um aumento de 26% nas fraudes nos últimos anos. Com a digitalização do mercado, criminosos criam perfis falsos em redes sociais e utilizam imagens e informações de imóveis anunciados por imobiliárias para enganar consumidores. Em muitos casos, os golpistas convencem as vítimas a realizarem um pagamento via Pix como suposta taxa de visitação, um procedimento que não faz parte das práticas das imobiliárias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para Pedro de Cicco, cofundador e COO da Plaza, startup que leva inteligência artificial ao mercado imobiliário, a pressa em fechar um bom negócio e a falta de verificação adequada são os principais fatores que facilitam esse tipo de golpe.

“É essencial desconfiar de anúncios com preços muito abaixo do mercado e de locadores que solicitam pagamento antecipado sem um contrato formal. Sempre verifique se o imóvel realmente existe e se o anunciante tem credibilidade. O corretor de imóveis é um agente fundamental para garantir segurança na locação, protegendo tanto o locador quanto o inquilino”, alerta o especialista. Para evitar cair nesse tipo de golpe, Pedro de Cicco lista algumas recomendações: 1. Confira o registro do corretor Verifique se o corretor é credenciado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) antes de fechar qualquer negociação. O site do Creci-SP permite essa consulta.

2. Desconfie de pedidos de adiantamento O pagamento do aluguel só deve ser realizado após a assinatura do contrato. Depósitos para reserva podem ser solicitados, mas devem ser devolvidos após a formalização do acordo. Confirme a veracidade do anúncio antes de fechar contrato (Imagem: New Africa | Shutterstock) 3. Confirme com funcionários Se possível, visite o imóvel antes de efetuar qualquer pagamento e converse com funcionários do condomínio, como zeladores e porteiros, para confirmar a veracidade do anúncio.

4. Feche o negócio pessoalmente Sempre que puder, finalize a negociação em um escritório físico do corretor ou imobiliária, evitando transações exclusivamente online. 5. Consulte o portal do Creci-SP Utilize plataformas oficiais para buscar imóveis anunciados por corretores e imobiliárias credenciadas, reduzindo os riscos de fraudes. Tecnologia como aliada na prevenção de fraudes Diante do aumento das fraudes no setor imobiliário, a inteligência artificial tem se mostrado uma grande aliada para tornar o processo de locação mais seguro e eficiente. Segundo Pedro de Cicco, a tecnologia tem a capacidade de analisar rapidamente um grande volume de dados para identificar padrões suspeitos e evitar golpes.