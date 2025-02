3 mitos comuns sobre o colesterol alto

O colesterol, uma gordura presente no corpo humano, é cercado por muitos mitos. Enquanto alguns acreditam que qualquer nível da substância é prejudicial, outros minimizam seus efeitos sem considerar as diferenças entre os tipos e seus impactos na saúde. Por isso, desmistificar essas crenças é fundamental para a manutenção de um sistema cardiovascular saudável.

Mito. Este é um equívoco comum. Nem todas as gorduras são prejudiciais. Gorduras insaturadas, como as encontradas em abacates, nozes e azeite de oliva, podem realmente ajudar a aumentar o colesterol HDL (bom) e diminuir o colesterol LDL (ruim). É importante escolher fontes saudáveis em vez de evitar todas as gorduras.

Mito. Os ovos têm colesterol dietético, que pesquisas recentes mostraram ter um impacto menor nos níveis de colesterol no sangue. Para a maioria das pessoas, comer ovos com moderação não afeta significativamente o colesterol sanguíneo. O foco deve ser limitar alimentos ricos em gorduras saturadas e trans.

Alimentos para reduzir o colesterol alto

Márcia Xavier Santos explica que uma alimentação saudável é um dos caminhos mais eficientes para reduzir o colesterol ruim (LDL). Segundo a especialista, a partir de pequenas mudanças no dia a dia, as taxas tendem a diminuir. “Adotar um estilo de vida saudável tem se mostrado um grande aliado na redução do colesterol alto. Isso inclui a prática regular de exercícios físicos, a diminuição no consumo de gorduras saturadas e trans, além de evitar o tabagismo”, completa.

A seguir, ela lista os principais alimentos que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim:

Aveia e grãos integrais;

Frutas como maçãs, morangos, peras e cítricos;

Vegetais como brócolis e cenoura;

Leguminosas;

Nozes, amêndoas e sementes de chia;

Peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha;

Azeite de oliva extravirgem.

Por Nágila Pires