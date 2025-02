6 aplicativos para organizar as finanças

Cada vez mais, a tecnologia toma conta da rotina de diversas pessoas. Com aplicativos para controle financeiro, por exemplo, é possível organizar rendimentos mensais, gastos e despesas de diferentes formas e tudo pelo celular. Por isso, veja como funcionam as principais ferramentas. Assim, você pode escolher aquela que mais atende às suas necessidades. Confira!

Nesse aplicativo , as pessoas podem dividir as despesas e as receitas em categorias e subcategorias. Ele ainda possui indicadores de metas e conciliações bancárias.

Para Railson Soares, analista de TI e professor de robótica, a principal vantagem dessas ferramentas é o fato de você poder controlar as finanças sem sair do lugar. Ademais, por meio desse controle, permite-se se precaver de futuras dívidas, ao analisar se os gastos saíram ou não do gerenciamento orçamental.

Utilizando as ferramentas

Para utilizar os aplicativos, Victor Moraes explica que, de forma geral, primeiro é feito um cadastro básico com e-mail ou redes sociais. Em seguida, há um questionário para ser respondido, contendo perguntas sobre os objetivos monetários do usuário.

O próximo passo é inserir todos os investimentos, as rendas e as despesas – o que pode ser feito de forma manual ou automatizada, dependendo do aplicativo. Após essas etapas, já é possível utilizar a ferramenta para acompanhar as movimentações financeiras.