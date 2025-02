10 sucos detox e refrescantes para começar a semana

Os sucos detox são excelentes aliados da saúde porque ajudam o organismo a eliminar toxinas e melhorar o funcionamento do metabolismo. Feitos com ingredientes naturais como frutas e vegetais, eles são ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, que contribuem para a hidratação do corpo, o fortalecimento do sistema imunológico e a melhora da digestão. Além disso, auxiliam no combate à retenção de líquidos e promovem maior sensação de bem-estar e disposição.

A seguir, confira 10 receitas de sucos detox saborosos e fáceis de fazer!