5 dicas simples para customizar o abadá do Carnaval

Veja como transformar seu look com cortes estratégicos, brilho e reaproveitamento de peças

Com o Carnaval chegando, a busca por um look criativo e estiloso entra na lista de prioridades dos foliões. Mas quem disse que é preciso gastar muito para arrasar nos bloquinhos? Evandro Macedo, da Tem Jeito, rede especializada em costura e customização, lista 5 dicas simples e acessíveis para transformar abadás e fantasias com um toque de originalidade e sem pesar no bolso. Confira!

1. Cortes estratégicos para um abadá estiloso

Transformar um abadá simples em uma peça fashion é mais fácil do que parece. “Recortes estratégicos fazem toda a diferença no visual. Modelos cropped, com decotes assimétricos ou amarrações laterais, deixam a peça mais moderna sem nenhum custo adicional”, explica Evandro Macedo.