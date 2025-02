5 benefícios de jogos e brincadeiras para o aprendizado infantil

Mirthis Czubka de Abreu, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, explica que, além de proporcionarem momentos de diversão, os jogos e as brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, tornando o processo de aprendizagem mais natural e prazeroso.

Segundo Mirthis Czubka de Abreu, ao brincar, a criança ativa diversas áreas do cérebro, o que favorece o aprendizado de novos conceitos. “Quando brincamos, seja com jogos de tabuleiro, atividades físicas ou brincadeiras de faz de conta, as crianças têm a oportunidade de explorar diferentes cenários, situações e desafios, estimulando a criatividade e a capacidade de tomar decisões”, afirma.

4. Mantém as crianças motivadas

Mirthis Czubka de Abreu também ressalta que, ao tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo, as brincadeiras ajudam a manter as crianças mais motivadas. “Quando o processo de aprendizagem é divertido, a criança fica mais engajada e interessada no que está aprendendo, o que reflete diretamente na retenção do conteúdo. Isso é especialmente importante na educação infantil, em que a motivação é um dos principais motores para a aprendizagem efetiva”, destaca.

5. Complementam o aprendizado

A utilização de tecnologias também tem se mostrado uma aliada importante nesse processo. Jogos digitais educativos, por exemplo, podem ser usados para reforçar conceitos de maneira divertida e interativa. “As ferramentas digitais, quando bem utilizadas, complementam o aprendizado e oferecem novas formas de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico das crianças. No entanto, é fundamental equilibrar o uso dessas ferramentas com brincadeiras físicas e interações sociais”, orienta a especialista.

Incentive as brincadeiras

Por fim, Mirthis Czubka de Abreu enfatiza que pais e educadores devem incentivar as brincadeiras como parte integral do processo educativo. “Criar um ambiente que valorize o brincar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Por meio de jogos e brincadeiras, é possível transformar o aprendizado em uma experiência prazerosa e enriquecedora, preparando as crianças para os desafios da vida cotidiana”, conclui.