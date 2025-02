5 benefícios da taurina para a saúde

A taurina é um aminoácido essencial para diversas funções do organismo, especialmente no sistema nervoso, cardiovascular e muscular. Diferentemente de outros aminoácidos, ela não é usada diretamente para a formação de proteínas, mas desempenha um papel fundamental na regulação do volume celular, na produção de bile e na função antioxidante.

A taurina é naturalmente produzida pelo corpo humano, mas também pode ser obtida por meio da alimentação, mais especificamente em carnes escuras. A substância também pode ser encontrada em aves, mas a principal fonte são os peixes e frutos do mar. Além disso, pode ser consumida por meio de suplementos recomendados por um médico.