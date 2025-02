Veja a importância do alongamento para a saúde

Incorporar o hábito do alongamento à rotina pode ser um divisor de águas para quem busca mais qualidade de vida. Inclusive, esse costume pode ser essencial para a saúde a longo prazo. Segundo o coordenador do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera, Rimon Tannous Elias, dedicar alguns minutos ao alongamento diário não apenas reduz as tensões musculares, mas também promove o bem-estar geral.

“Com a correria cotidiana, muitas pessoas negligenciam os sinais do corpo. O alongamento é uma forma simples e acessível de cuidar da saúde, pois aumenta a flexibilidade e promove relaxamento muscular, essencial para quem passa horas em frente ao computador ou em pé”, explica.