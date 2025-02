15 atrações imperdíveis para conhecer em Capitólio

Com seus cânions lindos e suas águas de cor esverdeada, Capitólio começou a cair no gosto popular por causa das muitas cachoeiras da região , além da paz e tranquilidade da cidade. Esse destino é bastante procurado por turistas principalmente do estado de Minas Gerais e pelas cidades próximas à região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Capitólio fica localizado em Minas Gerais, praticamente às margens da rodovia MG-050.

A cidade de Capitólio fica localizada na região sudoeste do estado de Minas Gerais. É um destino turístico famoso por suas riquezas naturais, como cânions, cachoeiras, rios e mirantes. Os cânions são enormes (a maioria deles com mais de 20 metros de altura) e as águas que circulam por eles são oriundas do Lago de Furnas, um dos maiores lagos artificiais do mundo.

O passeio de lancha é um dos principais atrativos para quem vem visitar Capitólio. As embarcações saem da ponte do Rio Turvo, próxima ao km 306 a mais ou menos 15 km de Capitólio e de Escarpas do Lago. Pela região é possível encontrar estacionamento, restaurantes e vendinhas. Você pode comprar seu ticket para a embarcação da sua preferência diretamente no local. Existem três opções de embarcação: chalana, catamarã e lancha.

Conhecido como o cartão-postal de Capitólio, o Parque Mirante dos Cânions é pura emoção para todas as idades. Esse é o mirante mais famoso de Capitólio, aquele que todo mundo tem foto na pedra com o Lago de Furnas ao fundo cercado de cânions lindos e imponentes. Ele é de fácil acesso, e o pôr do sol visto de lá é incrível! O parque conta com atrativos emocionantes, como um deslumbrante mirante escondido, mirante clássico, tirolesa, trilhas e ponte pênsil.

A diferença é que a chalana e o catamarã são mais lentos (o passeio dura entre 3 e 4 horas) e o custo é mais barato. Além disso, apesar de apresentarem uma estrutura mais confortável, com banheiros e bar, o passeio de chalana e catamarã é reduzido, tendo no roteiro só duas paradas: Lagoa Azul e os Cânions. Já o passeio de lancha, apesar de ser mais caro, é mais rápido e dispõe de um roteiro mais completo e bonito que vale a pena ser visitado.

Os visitantes fazem uma imersão no cerrado de Minas Gerais, gerando conexão entre as pessoas e a natureza. A localização do mirante fica a 30 km de Capitólio em direção ao município de São João Batista do Glória, depois da ponte do Rio Turvo, perto do km 312.

3. Cachoeira da Capivara

Um complexo ecológico com mais de 40 piscinas naturais localizado no melhor lugar de Capitólio. O complexo conta com 2 cachoeiras principais: a Cachoeira da Capivara apresenta um visual deslumbrante e pode ser acessada por meio de uma trilha de 900 m. A cachoeira possui cerca de 16 m de profundidade, sendo um poço ideal para aqueles que gostam de nadar e dar um bom mergulho.

Já a Cachoeira da Pedra Ancorada fica apenas a 200 metros do estacionamento e possui diversos ofurôs e piscinas naturais nas suas proximidades, as crianças adoram! Além disso, contém muita segurança e tranquilidade, sendo perfeita para relaxar.