13 nomes de personagens de filmes de ação para cachorro 

Veja opções inspiradas em heróis icônicos do cinema que refletem coragem, lealdade e força

Os filmes de ação conquistaram gerações com suas cenas eletrizantes, protagonistas carismáticos e histórias repletas de adrenalina. Desde batalhas épicas até missões impossíveis, esse gênero cinematográfico se tornou um dos mais populares do cinema, trazendo heróis que enfrentam desafios extremos com inteligência, força e determinação.

Muitos desses personagens se tornaram verdadeiros ícones da cultura pop e, para os apaixonados por esse universo, seus nomes podem ser uma ótima inspiração para batizar um cachorro. Abaixo, confira algumas opções!