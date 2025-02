Veja quando é indicado treinar sem tênis

Na academia, é possível presenciar pessoas retirando o tênis durante o treino para realizar alguns exercícios. Embora essa prática possa parecer estranha à primeira vista, ela tem justificativas que vão além da preferência pessoal e benefícios específicos na prática da atividade física. “Treinar descalço não é apenas uma moda, mas uma forma de explorar as funções naturais do corpo”, explica o Dr. Fábio Vieira, PhD em Ciências do Movimento Humano e pós-doutor em Neurociências.

Segundo ele, sem os tênis, há uma ativação mais intensa da musculatura dos pés e tornozelos, o que pode melhorar o equilíbrio e a propriocepção – capacidade do corpo de se localizar no espaço. Essa conexão direta com o solo também favorece um maior controle nos movimentos, especialmente em exercícios de força como agachamentos ou levantamentos terra.