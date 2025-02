5 benefícios do jucá para a saúde e como usá-lo

A seguir, confira 5 benefícios do jucá para a saúde e maneiras práticas de incluí-lo no dia a dia!

O jucá possui compostos como flavonoides e taninos que conferem propriedades anti-inflamatórias. Essas substâncias ajudam a reduzir inflamações no corpo e favorecem a cicatrização de ferimentos. A pesquisa “Efficacy of Phytopharmaceuticals From the Amazonian Plant Libidibia ferrea for Wound Healing in Dogs“, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), comprova a alta capacidade regenerativa da planta.

O estudo publicado na revista científica Frontiers in Veterinary Sciences investigou o uso do extrato da planta no tratamento de ferimentos em 11 cães, e os resultados apontaram que formulações a base de jucá foram superiores a um medicamento comercial de alto custo, graças a presença de flavonoides, taninos e cumarinas na sua composição.

3. Combate o envelhecimento precoce

Os flavonoides presentes no jucá atuam como antioxidantes, combatendo os radicais livres no organismo. Essa ação contribui para ajudar na prevenção do envelhecimento precoce. Além disso, outras substâncias da planta, como o ácido gálico, também tem potencial contra rugas e manchas na pele, como indica o estudo “Anti-wrinkle and anti-whitening effects of jucá (Libidibia ferrea Mart.) extracts“, publicado na revista científica Archives of Dermatological Research.

Os pesquisadores brasileiros verificaram a presença de 18 agentes metabólicos no jucá, e constataram que a maior ação antioxidante se dá pelo ácido gálico, que atua contra enzimas que favorecem o envelhecimento e degradam o colágeno da pele.

4. Melhora a qualidade do sono

O jucá também tem propriedades calmantes e relaxantes, como os flavonoides, que melhoram a qualidade do sono. O efeito sedativo da planta também ajuda a aliviar a ansiedade e o estresse, que muitas vezes dificultam o descanso, favorecendo o bem-estar e a energia para as atividades do dia a dia.