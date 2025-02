Veja o seu número da prosperidade na numerologia

Os oráculos desempenham a função principal de explorar as possibilidades da vida por meio da análise das probabilidades. Nesse sentido, a numerologia é uma técnica que utiliza informações do passado para visitar o futuro, permitindo uma visão completa do que pode ocorrer com base nas tendências atuais.

Segundo Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro, a numerologia é um oráculo que, assim como os métodos tradicionais e populares, tem o papel de revelar ou prever o futuro com base nas tendências, inclinações e no alinhamento energético dos indivíduos.