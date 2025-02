7 benefícios da acelga chinesa para a saúde

Além do papel gastronômico, o vegetal tem nutrientes essenciais que ajudam no funcionamento do organismo

O estudo “Antioxidant capacities and polyphenolics of Chinese cabbage (Brassica rapa L. ssp. Pekinensis) leaves“, publicado na revista Food Chemistry, investigou as propriedades antioxidantes da acelga chinesa utilizando testes in vitro. Segundo a pesquisa, as folhas externas apresentaram a maior capacidade antioxidante. Isso, por sua vez, pode contribuir para a proteção das células contra o estresse oxidativo, ajudando na prevenção do envelhecimento precoce e doenças degenerativas. O ácido sinápico, presente em maiores quantidades nas folhas internas, é um antioxidante que, inclusive, pode ter efeitos neuroprotetores.

2. Reduz inflamações e cuida da saúde do coração

Ainda no estudo “Antioxidant capacities and polyphenolics of Chinese cabbage (Brassica rapa L. ssp. Pekinensis) leaves“, os flavonoides da acelga chinesa foram quantificados e identificados. Ela contém flavonoides como a miricetina, que possuem propriedades anti-inflamatórias e podem auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares.

3. Ajuda a proteger a saúde dos olhos

Um estudo publicado no EXCLI Journal, intitulado “Analysis of carotenoid accumulation and expression of carotenoid biosynthesis genes in different organs of chinese cabbage (Brassica rapa subsp. pekinensis)”, revelou que as folhas velhas da acelga chinesa possuem altas concentrações de luteína, que se trata de um carotenoide fundamental para a proteção da retina. Assim, o vegetal pode ajudar a prevenir doenças oculares como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata.

4. Fonte natural de vitamina A para pele e visão

O betacaroteno, um precursor da vitamina A, foi encontrado em altas quantidades nas folhas velhas e jovens no estudo “Analysis of carotenoid accumulation and expression of carotenoid biosynthesis genes in different organs of chinese cabbage (Brassica rapa subsp. pekinensis)”. A vitamina A é fundamental para a visão noturna, o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde da pele. O betacaroteno é convertido em vitamina A no organismo, sendo uma fonte natural e segura desse nutriente.