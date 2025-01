7 habilidades que todo profissional de tecnologia precisa ter

Com o setor de programação aquecido, algumas competências são fundamentais para se destacar no mercado

O setor de programação e tecnologia no Brasil está em pleno crescimento, com um aumento significativo de 27% no número de programadores brasileiros em relação a 2024, conforme o relatório State of the Octoverse 2024, do GitHub. Esse crescimento expressivo reflete a expansão contínua do mercado, que, segundo estimativas do DataIntelo, deve apresentar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) superior a 25% até 2032.

Neste cenário dinâmico, Fabrício Carraro, program manager da Alura (ecossistema de educação em tecnologia), destaca a importância de os profissionais acompanharem as mudanças rápidas do setor. "O ritmo de mudança no setor exige aprendizado contínuo. A capacidade de se atualizar em novas linguagens e ferramentas é essencial para manter-se relevante", comenta.