5 principais funções do Excel para organizar as finanças

O Excel possui diversas funções de cálculos financeiros. As principais são: Pagamento (PGTO), Valor Futuro (VF), Valor Presente (VP), TAXA e Número de Períodos (NPER). Essas funções se relacionam entre si; ou seja, para descobrir o resultado de alguma delas, é preciso inserir dados que representem outras funções.

Por meio do Excel, é possível realizar diversas atividades profissionais, pessoais ou escolares. O programa, que pertence à Microsoft, permite que os usuários desenvolvam e formatem diferentes tipos de planilhas, façam análises de gráficos, criem formulários e, é claro, realizem o controle financeiro. Essa última função, inclusive, oferece praticidade e organização à vida financeira. Isso porque é possível não apenas montar uma rotina de lucros e gastos, mas também realizar cálculos um pouco mais avançados.

A aplicação já contém R$ 10 mil (VP);

O objetivo é adquirir um saldo de R$ 100 mil (VF);

Em um período de 10 anos (NPER);

Com uma renda de juros de 1% ao mês (TAXA).

1. Função Pagamento (PGTO)

De acordo com Antonio Marco Silva, gerente de estratégias do Hospital 22 de Outubro e sócio-diretor da empresa “Rede Par Saúde”, que atua na área de gestão de saúde, a função Pagamento (PGTO) é utilizada para calcular um valor que deverá ser pago ou depositado no futuro, tendo como base uma taxa de juros constante. Segundo ele, o principal benefício dessa função é a possibilidade de fazer um planejamento financeiro a longo prazo.

Por exemplo: o PGTO pode ser usado para calcular o quanto uma pessoa deverá depositar mensalmente em uma aplicação, que já contém R$ 10 mil (VP), com o objetivo de adquirir um saldo de R$ 100 mil (VF) em 10 anos (NPER), com uma renda de juros de 1% ao mês (TAXA).

Como utilizar a função

Coloque todas as informações na tabela do Excel, conforme a imagem. Em seguida, na linha ao lado da descrição da função PGTO, insira a fórmula =PGTO (C2; C3; C4; C5. As letras e os números indicam a posição que os dados estão na planilha.