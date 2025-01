4 dicas para uma alimentação leve e refrescante no verão

Veja opções de alimentos para inserir no cardápio e manter o corpo saudável no calor

O calor intenso faz o corpo suar para ajustar a temperatura, o que é um grande convite para refeições mais leves. Porém, é importante ficar atento à maior necessidade de hidratação e garantir que a alimentação continue equilibrada e nutritiva. Assim, é possível repor a água e os sais minerais eliminados com o suor.

“Ajustar a alimentação às altas temperaturas do verão não significa só tomar sorvete ou ingerir outros alimentos refrescantes. Com escolhas inteligentes, é possível aproveitar esta estação com energia e bem-estar”, destaca Fábia Resende, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.