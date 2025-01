5 dicas para não errar na declaração do imposto de renda

Com a chegada de 2025, muitos brasileiros ainda se sentem confusos quanto às mudanças na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF). Entre as principais discussões, está o impacto do Pix e a veracidade de informações que circulam na internet. Por isso, é essencial separar os fatos das especulações e entender as nuances dessa obrigação fiscal, que afeta diretamente a vida financeira de milhões de contribuintes. De acordo com dados da Receita Federal publicados em dezembro de 2024, 78% dos contribuintes brasileiros utilizam o Pix para pagamentos e transferências. Apesar da popularidade da ferramenta, a Receita desmentiu que haja tributação específica ou monitoramento automático pelo uso do pagamento instantâneo brasileiro. Segundo o órgão, qualquer transação realizada por meio da plataforma segue os mesmos critérios das demais operações financeiras.

"A desinformação sobre o Pix gera um impacto compreensivo na população, causando receio e confusão desnecessária entre os contribuintes. É preciso que as pessoas compreendam que o Pix é apenas mais um meio de pagamento, e não um elemento de risco adicional, desde que as declarações estejam em conformidade com a realidade financeira", explica Marcello Marin, contador, administrador, mestre em governança corporativa e especialista em recuperação judicial.

Como evitar problemas com o leão? Nayhara Cardoso, head de direito tributário e previdenciário na RGL Advogados, pontua que a grande novidade para 2025 na DIRPF é a revisão das alíquotas e a ampliação da faixa de isenção. “A faixa de isenção passou de R$ 2.112 para R$ 2.640, beneficiando milhões de brasileiros. Essa mudança traz um alívio financeiro, especialmente para as famílias de baixa renda, que historicamente têm sofrido com a alta carga tributária. É um passo importante, mas ainda há muito a ser feito para simplificar e desonerar o sistema fiscal brasileiro”, destaca. Além disso, foi introduzido um sistema de pré-preenchimento da declaração, que promete agilizar o processo e minimizar erros. “Apesar de positivo, o avanço exige atenção do contribuinte na hora de validar as informações, a fim de evitar inconsistências que possam levar à malha fina. Mesmo com a tecnologia ajudando no processo, a responsabilidade final é sempre do declarante. Então, uma revisão cuidadosa e redobrada de cada dado é essencial para garantir uma entrega correta”, complementa a profissional. Dicas para fazer a declaração de imposto sobre a renda A seguir, Marcello Marin e Nayhara Cardoso listam 5 dicas importantes que ajudarão na hora de fazer a Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Confira!

1. Entenda o uso do Pix no IR É importante se atentar aos valores movimentados e declarados. “O Pix não é um fator de risco por si só, mas pode ser utilizado pela Receita como parte da análise global do perfil financeiro do contribuinte. Não é sobre o meio de pagamento, e sim sobre a coerência das informações declaradas. Se há discrepâncias significativas entre os valores movimentados e os declarados, isso pode acender um alerta para o órgão fiscalizador”, esclarece Marcello Marin. 2. Considere o impacto do cruzamento de dados com novas tecnologias Com a tecnologia, está mais fácil para a Receita Federal identificar erros na declaração. Por isso, é importante tomar cuidado. “A Receita Federal tem intensificado o uso de inteligência artificial e big data para identificar padrões incomuns e potenciais fraudes. Isso significa que movimentações atípicas ou inconsistências, mesmo que pequenas, podem chamar atenção. Portanto, é essencial entender como esses sistemas funcionam e evitar declarações imprecisas ou incompletas”, orienta Nayhara Cardoso. Organize as contas e as documentações antes de fazer a declaração (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Priorize a organização ao longo do ano A organização pode fazer grande diferença na hora de fazer a Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. “Não espere até o período da declaração para reunir documentos e informações. Manter registros organizados de receitas, despesas e investimentos ao longo do ano facilita a declaração e reduz o risco de erros. Essa prática também ajuda no planejamento financeiro”, afirma Marcello Marin. 4. Prepare-se para declarar rendimentos não tributáveis com mais detalhes Outro cuidado importante está relacionado aos rendimentos não tributáveis. “Em 2025, há um foco maior na declaração de rendimentos não tributáveis, como doações e indenizações. É importante que esses valores sejam devidamente justificados e documentados, especialmente em situações de maior valor, para evitar questionamentos futuros”, reforça Nayhara Cardoso. 5. Análise a tributação sobre novos tipos de investimento Esteja atento à tributação sobre os investimentos. “Com o aumento de brasileiros investindo em ativos como NFTs e startups, é fundamental entender as regras de tributação desses produtos. Apesar de não serem amplamente explorados pela mídia, são áreas em que a Receita tem mostrado interesse crescente e podem gerar dúvidas para os contribuintes”, diz Marcello Marin.