7 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade no verão

No verão, o calor mais intenso e a maior exposição ao sol podem enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções. Para enfrentar a estação com saúde e disposição, é fundamental investir em uma alimentação balanceada e rica em nutrientes.

2. Frutas cítricas

As frutas cítricas, como laranja, limão, acerola e tangerina, são ricas em vitamina C, que estimula a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Além disso, hidratam o corpo nos dias quentes. Normalmente consumidas em sucos naturais, uma boa opção é comer in natura, aproveitando também as fibras, que auxiliam na saúde intestinal.

3. Iogurtes naturais

Ricos em probióticos, os iogurtes naturais promovem a saúde intestinal, que está diretamente ligada ao fortalecimento da imunidade, pois um intestino equilibrado é essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico. Ideal é a ingesta dos produtos sem adição de açúcar.