6 receitas saudáveis e fáceis com frango desfiado

O frango é uma das proteínas essenciais para manter a saúde do organismo, especialmente para quem está de dieta ou pratica atividade física. Afinal, ele é rico em vitaminas, fornece energia para o corpo, aumenta a imunidade e ajuda no ganho de massa muscular. E os seus benefícios não param por aí, pois ele também é um ingrediente econômico e versátil, o que facilita a riqueza de sabores durante a dieta, principalmente na sua versão desfiada. A seguir, confira 6 receitas saudáveis com frango desfiado para incluir no seu cardápio!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Wrap com frango desfiado e abacate Ingredientes 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite

3 colheres de sopa de água

100 g de peito de frango desfiado e refogado com molho de tomate

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

cortada em cubos 1 cebola descascada e cortada em cubos

1 tomate sem sementes e picado

Sal e coentro a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o azeite, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em três partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um círculo. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os discos, um de cada vez, sobre ela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado e desligue o fogo. Após, com a ajuda de uma colher, recheie as massas com frango, tomate, cebola, coentro e abacate. Dobre ao meio e sirva em seguida. Patê de frango Ingredientes 1 peito de frango desossado

desossado 250 g de creme de ricota

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma pasta. Sirva em seguida. Omelete de frango desfiado Ingredientes 3 ovos

100 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite para untar a frigideira Modo de preparo Em uma tigela, quebre os ovos e bata com um garfo até ficarem homogêneos. Adicione o sal, a pimenta-do-reino, a cebola e a salsinha e misture bem. Misture o frango desfiado aos ovos batidos, garantindo que fique bem distribuído. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Despeje a mistura na frigideira, espalhando bem. Abaixe o fogo e tampe a frigideira para cozinhar por igual. Quando a base estiver firme e dourada, vire com cuidado ou dobre ao meio, se preferir. Retire do fogo e sirva em seguida.

Salada de alface e repolho com frango desfiado (Imagem: from my point of view | Shutterstock) Salada de alface e repolho com frango desfiado Ingredientes 150 g de peito de frango desossado, cozido e desfiado

Folhas de 1 maço de alface

1 repolho roxo cortado em tiras

cortado em tiras Gomos de 1 tangerina

1 cenoura descascada e ralada

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de alface, o repolho, a cenoura, os gomos de tangerina e o suco de limão. Misture delicadamente. Ajuste o sal, polvilhe com as sementes de gergelim e sirva em seguida. Berinjela recheada com frango desfiado Ingredientes 1 berinjela

150 g de peito de frango desossado, cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de molho de tomate

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte-a ao meio, no sentido do comprimento. Retire o miolo, pique-o e reserve o vegetal e o miolo picado. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango e cozinhe até dourar.