4 passos para elaborar o planejamento financeiro da sua empresa

A gestão financeira é atualmente o principal desafio para donos de micro e pequenas empresas no Brasil, segundo uma pesquisa elaborada pela Fundação Dom Cabral (FDC) em parceria com o Estímulo, fundo de impacto social de apoio a pequenos empreendedores. Com um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, o planejamento financeiro deixa de ser apenas uma formalidade e se torna um diferencial estratégico para empresas que desejam crescer. Pensando nisso, Maurício Galhardo, sócio na F360 (plataforma de gestão financeira para varejistas e franquias), aponta 4 passos essenciais para elaborar um plano financeiro estratégico que irá transformar a gestão da sua loja, franquia ou PMEs. Confira!

1. Controle financeiro completo O primeiro passo é garantir um controle financeiro robusto. Isso começa com um orçamento bem estruturado. Mais do que uma mera projeção de números, o orçamento é como uma bússola que orienta as decisões estratégicas do seu negócio. "Ao mapear receitas e despesas de forma clara, você obtém a previsibilidade necessária para alinhar suas metas e reduzir riscos ao longo do ano", explica Maurício Galhardo.

2. Planejamento estratégico Para onde vai o seu dinheiro? Você sabe exatamente onde está investindo seus recursos? Um planejamento detalhado permite identificar os setores com maior potencial de retorno, ajudando a realocar recursos de maneira inteligente. “Essa clareza é essencial para guiar os próximos passos da sua empresa, especialmente em tempos de incerteza”, reforça o especialista. Liberar recursos que serão melhor aproveitados em outras áreas é um dos ajustes que pode gerar grandes resultados (Imagem: Beautrium | Shutterstock) 3. Redução de custos e maximização de lucros Outro ponto crítico é buscar formas de economizar sem comprometer a qualidade. “Simplificar processos e renegociar contratos pode liberar recursos que serão melhor aproveitados em outras áreas”, afirma o profissional. Ao mesmo tempo, procure maximizar seus lucros, seja por meio de uma precificação estratégica ou aumentando a produtividade. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.