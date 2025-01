4 características do cachorro da raça dogo argentino 

Resultado de um trabalho meticuloso de criação iniciado na década de 1920 na província de Córdoba, na Argentina, o dogo argentino é um símbolo de força, coragem e lealdade. O responsável por sua origem foi o Dr. Antonio Nores Martinez, que idealizou um cão de caça capaz de enfrentar grandes presas, como javalis e pumas, mas também apto a conviver em família.

Partindo do “velho cão de briga de córdoba” e cruzando-o com raças como buldogue inglês, bull terrier e dogue alemão, Martinez conseguiu fixar as características físicas e comportamentais desejadas. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o dogo argentino foi reconhecido internacionalmente pela Federação Cinológica Internacional (FCI) em 1973, tornando-se uma das raças mais impressionantes do mundo.