Veja como tratar as marcas deixadas pela acne

Embora a acne em si seja tratável e comum em diferentes fases da vida, as marcas que ela deixa na pele podem ser persistentes e difíceis de eliminar. As cicatrizes se formam quando a inflamação dos folículos pilosos e glândulas sebáceas atinge as camadas mais profundas da pele. Durante a fase de cura, o corpo tenta reparar a área afetada, mas, dependendo da gravidade da acne e da forma como a pele reage, podem ocorrer alterações na textura e tonalidade, gerando as marcas.

Tipos de marcas de acne

Aparentemente são apenas manchinhas, mas não é bem assim. A dermatologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, Camila de Melo Franco, explica que existem diferentes tipos e que podem ser classificadas em cicatrizes e manchas, e cada uma delas tem características distintas. Veja: