5 orações para alcançar uma graça difícil

Quando enfrentamos desafios, a oração nos traz conforto, clareza e a certeza de que não estamos sozinhos em nossa jornada. É por meio dessa conversa íntima com o Senhor que expressamos nossas angústias, pedimos sabedoria e renovamos nossa fé. Além disso, as orações podem abrir caminhos para alcançar graças difíceis, pois mostram nossa confiança e entrega ao plano divino.

Senhor Jesus, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Proteja-me, ajuda-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido (faça o pedido) e ajuda-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família e atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado. Amém

Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso Celeste Esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço.

4. Oração a São Francisco Xavier

Amabilíssimo e amantíssimo santo, em união convosco adoro reverentemente a divina majestade, e pelo muito que me regozijo dos especialíssimos dons da graça com que vos favoreceu durante a vossa vida mortal e pela glória que gozais agora, eu rendo-lhe afetuosíssimas graças e peço-lhe do fundo de minha alma e por vossa poderosa intercessão que me conceda a graça importantíssima de viver e morrer santamente. E vos suplico também (faça o pedido), e se o que peço não convier à glória de Deus e ao proveito de minha alma, quero alcançar aquilo que a uma e outra seja mais conforme. Amém!

5. Oração a Santo Expedito

Oh! Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, tu que és o santo guerreiro; tu que és o santo dos aflitos e desamparados; tu que és o santo dos desempregados; tu que és o santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido! (Faça o pedido)

Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar, protegendo minha família, atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Estarei agradecido pelo resto de minha vida e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé.