3 benefícios da dança charme para a saúde

Inspirada nos bailes das décadas de 1970 e 1980, a dança charme tem ganhado destaque e conquistado as novas gerações. Baseado no soul e no funk, o estilo criado pelo DJ Corello vem dominando as redes sociais, em que é comum encontrar vídeos de pessoas de diferentes idades — até mesmo pais e filhos — reproduzindo as coreografias. Apesar da diversão, o charme vai muito além de passinhos sincronizados.

“Ele carrega consigo a herança de um movimento que resistiu às adversidades sociais, tornando-se um símbolo de identidade e de empoderamento. Isso criou uma atmosfera envolvente nos bailes que conecta os praticantes à sua história e promove uma forte sensação de pertencimento”, pontua Thiago Arruda, preparador físico e coordenador das graduações em Educação Física e Enfermagem, do Centro Universitário IBMR, no RJ.