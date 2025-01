12 curiosidades sobre a cidade de São Paulo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Maior metrópole do Brasil

São Paulo é a maior cidade do Brasil. Segundo o Censo 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 11.895.578 habitantes. Além disso, está entre as 10 cidades mais populosas do mundo.