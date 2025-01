5 suplementos populares entre quem pratica atividade física

1. Whey Protein

O consumo de whey protein é muito comum entre os praticantes de atividade física, sendo seu principal objetivo aumentar o aporte proteico e garantir a ressíntese pós-treino. Vale ressaltar que é possível obter resultados apenas com uma alimentação equilibrada e desenvolvida de forma personalizada.

A quantidade de proteína varia de 0,8 a 2,7 g/kg de peso, dependendo do nível da atividade física, composição corporal, objetivo e estratégia nutricional. Não é indicado para pessoas com intolerância à lactose, uma vez que a base do whey é a proteína do soro do leite. No entanto, há no mercado opções veganas ou de proteína de colágeno.

2. Creatina

A função principal da creatina é fornecer energia rápida para as células musculares durante atividades de alta intensidade. O tipo mais indicado é a monohidratada e que possui selo de pureza. Existem protocolos de uso que variam de caso a caso, a considerar peso, composição corporal e objetivos, sendo dosagens médias de 1 a 6 g diariamente e por períodos que variam individualmente.