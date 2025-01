Benefícios dos produtos com pistache para pele e cabelos

Conhecido pelo sabor refinado e pelos benefícios nutricionais, o pistache ultrapassou as fronteiras da culinária e promete ser a nova tendência no universo da beleza. Rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, o ingrediente tem conquistado espaço em cosméticos por sua capacidade de nutrir e proteger pele e cabelos.

Com essa combinação de benefícios, marcas do setor de beleza estão explorando o pistache em diferentes formatos de produtos. Desde sabonetes faciais, hidratantes corporais até creme de tratamento para os cabelos, o ingrediente reafirma seu lugar como uma solução versátil e natural, alinhada às demandas do mercado por cuidados que unem eficácia e sustentabilidade.