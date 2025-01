7 cuidados com o consumo da creatina

Entenda como utilizar o suplemento de forma segura e eficaz para potencializar os resultados do treino

Reconhecida por seus efeitos benéficos no desempenho físico, a creatina também é um dos suplementos mais populares entre atletas e praticantes de musculação. Seu uso visa otimizar a força e promover o aumento da massa muscular, tornando-se uma escolha frequente para quem busca melhorar os resultados dos treinos.

1. Respeite a dosagem recomendada

A ingestão diária de creatina deve ser de 3 a 5 gramas. Doses superiores a essa quantidade, não proporcionam benefícios adicionais e podem aumentar o risco de efeitos colaterais, como desconforto gastrointestinal.

“Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a suplementação da creatina não traz riscos renais e hepáticos e diversos estudos recentes comprovam isso. Contudo, como todo suplemento, é necessário ter o acompanhamento de um profissional qualificado, que indique as quantidades adequadas para cada composição física e objetivos. Acima de 5g por dia, por exemplo, não há sentido no consumo, pois o corpo não consegue sintetizar além disso”, afirma o Dr. Cristovam Miguel Neto, especialista em Nutrologia Esportiva.

2. Mantenha-se hidratado

A creatina pode aumentar a retenção de água nos músculos, o que pode levar à desidratação se a ingestão de líquidos não for adequada. Portanto, é fundamental consumir uma quantidade suficiente de água ao longo do dia para manter o equilíbrio hídrico do corpo.