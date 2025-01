5 formas de usar a folha de louro para melhorar a saúde

O modo de preparo pode ser feito de diversas formas, mas costuma-se usar 2 a 3 folhas de louro em uma xícara de chá de água fervente, consumido após as refeições. No Livro “Handbook of herbs and natural supplements“, a autora Linda Skidmore-Roth destaca a presença de compostos como o cineol e o linalol presentes na folha. Estes, por sua vez, podem ajudar na produção de enzimas digestivas e no relaxamento muscular.

2. Óleo essencial como analgésico e anti-inflamatório

O óleo essencial de louro é um poderoso aliado no alívio de dores musculares e articulares, devido à presença de componentes como eugenol e sabineno. Aplicado topicamente, ele atua como analgésico e anti-inflamatório, sendo útil no manejo de condições inflamatórias.

Inclusive, na pesquisa “Analgesic and anti-inflammatory activity of the leaf essential oil of Laurus nobilis Linn“, publicada na revista Phytotherapy Research, os autores comprovaram a eficácia do óleo essencial da planta no alívio da dor e na redução de inflamações em modelos experimentais animais.