4 dicas para transportar e consumir ovos no verão

Precauções ajudam a preservar a qualidade do alimento e prevenir problemas de contaminação.

No verão, é essencial redobrar os cuidados com o armazenamento e transporte dos ovos, pois as altas temperaturas podem acelerar o processo de deterioração e favorecer a proliferação de bactérias, como a Salmonella, que representa um risco à saúde.

“O ovo é uma excelente opção para quem busca praticidade e uma alimentação balanceada. Rico em proteínas, vitaminas do complexo B, minerais e gorduras boas, ele é ideal para atividades ao ar livre, mas exige cuidados especiais no calor para garantir a segurança alimentar”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.