4 dicas para limpar os ouvidos de maneira segura

A haste flexível, popularmente conhecida como cotonete, é amplamente usada para “limpar” os ouvidos. Todavia, seu uso pode causar sérios danos. A cera, que erroneamente é vista como sujeira, possui uma função protetora importante, ajudando a manter o canal auditivo livre de partículas e infecções.

Alexandre Cury, otorrinolaringologista e coordenador do curso de Medicina da Uniderp, destaca que o cotonete não só remove a cera da parte externa do ouvido, como é capaz de empurrá-la ainda mais para o fundo do canal auditivo. Isso resulta no acúmulo de cera compactada, o que pode bloquear o ouvido e afetar a audição.