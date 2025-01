4 causas do cansaço excessivo após o treino

A prática de atividade física não é apenas essencial para manter o corpo saudável e em movimento, mas também desempenha um papel importante no descanso e na recuperação do organismo. Embora pareça contraditório, o exercício ajuda a liberar tensões acumuladas ao longo do dia, melhora a qualidade do sono e favorece o relaxamento muscular.

No entanto, sentir cansaço excessivo após as atividades físicas não é algo incomum e pode não ser apenas resultado de um treino intenso, conforme explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, pós-PhD em Neurociências, licenciado em Biologia e graduado em Psicologia, além de membro da Royal Society of Medicine no Reino Unido.