Conheça os sintomas e os tratamentos da distimia

Humor deprimido na maior parte do dia;

Irritabilidade;

Fadiga ou falta de energia;

ou falta de energia; Alterações no sono (insônia ou excesso de sono);

Baixa autoestima;

Dificuldade de concentração;

Mudanças no apetite (aumento ou perda);

Sentimento de desesperança.

Ademais, o Dr. Julio Peres cita que os pacientes com esse transtorno tendem a se queixar continuamente e culpabilizar os outros por suas dificuldades. “As pessoas com distimia, muitas vezes, não reconhecem os comportamentos queixosos e de autovitimização, afastando as pessoas mais próximas, que passam a não tolerar tais sintomas, perpetuando-se o ciclo de sofrimento”, acrescenta.

Causas da distimia

Assim como muitos transtornos psiquiátricos, a distimia não possui uma causa específica. Na verdade, ela é uma condição multifatorial. Segundo Raissa Medeiros, o distúrbio pode ser ocasionado por predisposição genética, desequilíbrios químicos no cérebro (principalmente no hormônio serotonina), histórico de eventos traumáticos e condições médicas associadas, como doenças crônicas.

Pessoas mais propensas a serem afetadas

Embora a distimia possa afetar qualquer um, alguns grupos são mais propensos a desenvolver o transtorno, como aqueles que apresentam um histórico familiar de depressão, que passaram por traumas ou que convivem com estresse crônico, conforme explica o Dr. Julio Peres.