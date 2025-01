5 famosos do Camarote do BBB 25

Estrelas do esporte, do entretenimento e da TV estão entre os confirmados

O Big Brother Brasil 25 está prestes a começar e já está movimentando as redes sociais! Com estreia marcada para 13 de janeiro, a nova edição do reality show mais amado do país promete 100 dias de muita emoção, surpresas e, claro, aquele fogo no parquinho que todos adoram. A grande novidade deste ano é a competição em duplas, que une famosos e anônimos com laços familiares, amorosos ou de amizade.

O elenco do grupo Camarote está cheio de personalidades marcantes que prometem roubar a cena na casa mais vigiada do Brasil. Entre estrelas da TV, do esporte e das redes sociais, cada participante traz uma história única e muita determinação. Confira quem são os famosos que prometem deixar a sua marca nesta temporada!