5 benefícios da planta sabugueiro para a saúde e como usá-la

Popularmente, o sabugueiro é conhecido por seu uso em chás, xaropes e até sobremesas, mas o que realmente o destaca é a capacidade de ajudar a prevenir e tratar diversos problemas de saúde. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo o estudo “Structure–activity relationship of immunomodulating pectins from elderberries”, publicado no jornal científico Carbohydrate Polymers, bagas de sabugueiro possuem substâncias chamadas polissacarídeos imunomoduladores, moléculas complexas formadas por açúcares que têm a capacidade de modular a resposta do sistema imunológico .

Entre as propriedades mais importantes do sabugueiro está sua capacidade de estimular o sistema imunológico, ajudando a fortalecer as defesas naturais do corpo, tornando-o mais resistente a vírus e bactérias que podem causar infecções.

Conforme o estudo “Bioactive properties of Sambucus nigra L. as a functional ingredient for food and pharmaceutical industry”, publicado no Journal of Functional Foods, a fruta e as flores do sabugueiro são altamente nutritivas e ricas em compostos bioativos, como polifenóis e antocianinas. Por isso, a planta tem alta atividade antioxidante. Isso é essencial para prevenir o envelhecimento precoce e reduzir o risco de doenças crônicas, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares.

4. Controle dos níveis de açúcar no sangue

Pesquisas indicam que o sabugueiro pode ser um aliado no controle da glicemia. O estudo “The effect of Sambucus nigra L. extract and phytosinthesized gold nanoparticles on diabetic rats”, realizado em ratos e publicado no Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, revelou que nanopartículas de ouro fitossintetizados usando extrato natural de sabugueiro diminuem o nível de glicose no sangue e, mais importante, reduzem a inflamação e o estresse oxidativo induzidos pela hiperglicemia.

5. Atividade antiviral

O sabugueiro é amplamente reconhecido por suas propriedades antivirais, que desempenham um papel importante no combate a doenças. Conforme o artigo de revisão “Antiviral and healing potential of Sambucus nigra extracts”, publicado na Revista Bionatura, extratos de sabugueiro são usados ​​contra vírus humanos e animais, como vírus influenza A e B, vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus da dengue (DENV-2), herpesvírus humano tipo 1 (HSV-1) e coronavírus humano NL63 (HCoV-NL63).

Ainda segundo a pesquisa, a planta tem excelente potencial para uso antiviral devido à sua boa tolerabilidade e baixos custos de extração quando comparado com drogas sintéticas.