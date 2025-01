Conheça o significado das cartas do Baralho Cigano

O baralho cigano é um sistema de adivinhação que responde a questões universais (Imagem: Anna Mente| Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O baralho cigano teve origem na Europa e é um dos oráculos mais populares do mundo. Foi adaptado e divulgado pelo povo cigano, que era fascinado pelo significado místico do mundo do Tarot de Marselha. Ele é um sistema de adivinhação que responde a questões universais como o amor ou o dinheiro. Existem inúmeros baralhos adaptados do original. Confira a origem e os fundamentos desse sistema divinatório. Baralho Cigano ajuda a responder dúvidas sobre a vida Ao longo dos anos, como outros oráculos famosos, o Baralho Cigano tornou-se uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda a refletir sobre a natureza da personalidade do consultor e a esclarecer algumas questões pessoais. É usado para responder a perguntas espirituais ou como guia quando a pessoa está em uma encruzilhada e não sabe qual caminho escolher.

Assim como os baralhos tradicionais, o Baralho Cigano é composto pelas seguintes cartas: Copas, Ouro, Espadas e Paus. A cada uma delas, e a cada carta, são atribuídos significados específicos. A leitura divinatória é baseada na combinação das cartas.

Significado das cartas Cada carta simboliza um dos 4 elementos (Imagem: SeluGallego| Shutterstock) Cada carta rege uma área específica da vida e responde às perguntas que são feitas sobre essa mesma área. Além disso, cada uma delas simboliza um dos 4 elementos que representam as forças do mundo natural, os mesmos elementos que são a base para definir a personalidade astral dos 12 Signos do Zodíaco. As características naturais de cada elemento representam diferentes áreas e atitudes em relação à vida. Por isso, veja a seguir o significado de cada uma das cartas do baralho cigano.

Copa – Simboliza o Elemento Água e representa os sentimentos, o lado feminino, as emoções e o amor. Ouro – Corresponde ao Elemento Terra e representa a “Grande Mãe”, o mundo material, a família, o lar e o dinheiro. Espadas – Simboliza o Elemento Ar e representa o intelecto, a mente, as ideias, o pensamento e a criatividade.

Paus – Retrata o Elemento Fogo e representa conquista, afirmação, imaginação, as forças transformadoras do Universo e motivação. Carta 1 – Cavaleiro Um cavaleiro é, no sentido literal da palavra, uma pessoa montando um cavalo. Esta carta está sempre relacionada à ação, ao movimento e com atos heroicos. Carta 2 – Trevo O trevo simboliza sorte, abundância, prosperidade, fertilidade, sucesso, esperança e fé.

Carta 3 – Barco/Navio O navio representa a viagem, a travessia, a aventura e a expedição. Tem como um de seus significados ser o transporte da alma. Carta 4 – A Casa A Casa é como a habitação. É o lugar em que a pessoa realiza seus desejos e sonhos. Como um templo, localizado no centro do mundo, é a imagem do universo para si mesmo. Carta 5 – A árvore O símbolo da árvore é, sem dúvida, muito rico e cheio de significados. Ele começou com a descrição que o Jung fez deste emblema em sua obra “Símbolos da Transformação”.