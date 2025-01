5 benefícios da planta unha-de-gato para a saúde e como usá-la

Originária da América do Sul, a unha-de-gato integra o saber ancestral de povos indígenas da Amazônia peruana e brasileira. Sua história remonta ao século XIX, quando recebeu o nome científico Uncaria tomentosa. Contudo, mais que uma planta histórica, ela tem se destacado por suas características versáteis e aplicações que despertam curiosidade entre a comunidade científica e, também, pessoas fora dela. A seguir, confira 5 benefícios da unha-de-gato e como usá-la!

1. Potencial terapêutico contra a chikungunya

O estudo “Antiviral and Virucidal Activities of Uncaria tomentosa (Cat’s Claw) against the Chikungunya Virus”, publicado em 2024 na revista Viruses, explorou as propriedades da unha-de-gato no combate aos efeitos da infecção viral chikungunya.