4 dicas para evitar que a areia da praia prejudique a saúde

A praia é, sem dúvida, um dos destinos preferidos dos brasileiros para aproveitar as férias no início do ano. Com a chegada do verão, os dias ensolarados e quentes convidam as pessoas a desfrutarem das belezas naturais do litoral, seja para relaxar à beira-mar, mergulhar nas águas refrescantes ou praticar esportes.

No entanto, especialistas alertam que é fundamental tomar cuidados com a saúde durante o passeio. “O contato direto com a areia não causa doenças por si só. O problema é que, muitas vezes, a areia pode estar contaminada por microrganismos. Caso a contaminação alcance a boca, os olhos ou outras mucosas, isso pode causar infecções”, explica Larissa Hermann, clínica médica dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat.