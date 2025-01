3 chás gelados para ajudar a combater a retenção de líquido

Para aliviar este incômodo, além de procurar orientação médica, o consumo de chás com propriedades diuréticas é uma ótima alternativa, especialmente quando gelados. Além de auxiliar na eliminação de excesso de líquido, essas infusões proporcionam refrescância, sendo ideias para os dias quentes. Abaixo, confira algumas receitas!

A retenção de líquido no verão é causada principalmente pelo calor excessivo, que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. Essa dilatação dificulta o retorno do sangue ao coração, favorecendo o acúmulo de líquidos nos tecidos, especialmente nas extremidades, como pés, tornozelos e mãos. Além disso, a desidratação, comum nesta estação devido à maior transpiração, pode levar o corpo a reter líquidos como uma forma de compensação.

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e abafe por 6 minutos. Enquanto isso, com o auxílio de uma colher, amasse bem os pêssegos. Acrescente a fruta ao chá e o mel e misture. Leve à geladeira por 1 hora e 30 minutos. Sirva acompanhado das pedras de gelo.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã e fatias de pêssego.

Chá gelado de salsinha com limão

Ingredientes

500 ml de água

3 ramos de salsinha

2 fatias de limão

Mel para adoçar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a salsinha e as fatias de limão e cubra com a água. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e abafe por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Leve à geladeira para gelar. Sirva acompanhado das pedras de gelo.